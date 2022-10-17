Жовтень, 17 в 6:17

Українські сили ППО минулої доби за годину знищили дев’ять дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наголошується, що впродовж години, з 21:30 до 22:30 16 жовтня, воїни Повітряних Сил знищили дев’ять дронів-камікадзе.

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Крім того, по одному “шахіду” знищили підрозділи Національної гвардії України та Сили територіальної оборони ЗСУ.

– На півдні України знову атака дронів-камікадзе Shahed-136. І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів Повітряного командування Південь та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил Збройних сил України, – наголосили у Генштабі.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на посадовців у галузі безпеки з США і країн-союзників повідомляло, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України.

Фото: ГУР МО