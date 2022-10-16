Чем опасны Shahed-136 на фронте и какие цели не способны поразить

Октябрь, 16 в 19:54

За последний месяц оккупанты выпустили по югу Украины более сотни иранских дронов-камикадзе Шахид-136. Впрочем, подавляющее большинство беспилотников украинским силам обороны удалось уничтожить.

За характерный громкий звук эти дроны уже успели прозвать мопедами или летающими балалайками. Способны ли они изменить ситуацию на фронте и улучшить шансы рашистов на победу, Факты ICTV узнали у военного обозревателя Александра Коваленко и начальника Объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталье Гуменюк.

– Еще в начале лета в СМИ говорили о передаче Ираном БПЛА камикадзе РФ. Ходили слухи, что Тегеран должен продать около 1000 единиц. Есть ли действительно в собственности Ирана столько беспилотников, чтобы такое большое количество передавать другим странам?

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— Беспилотник-камикадзе Шахид-136 – это не серийный дрон. Они производятся не на какой-либо производственной линии или роботами, а это исключительно ручной труд и собираются поштучно. Поэтому с того дня, когда начали их производить в Иране, их невозможно было сделать более 1000 или даже 1000. Это всего несколько сотен. А сколько их сегодня у Российская Федерация? Это довольно интересный вопрос, потому что это количество не может быть больше того, сколько может понадобиться Ирану для их амбиций. Это та страна, которая находится в постоянной войне и конфронтации. Поэтому это может быть 100 или 200 единиц Шахид-136 на вооружении России, но не больше.

– Насколько опасны для ВСУ эти иранские дроны-камикадзе?

— Шахид-136 они не могут изменить тактическую ситуацию в зоне боевых действий, но они действительно представляют серьезную угрозу, как для ВСУ, так и для гражданского населения. Как мы видим, сегодня очень часто используют эти дроны-камикадзе по Югу Украины – Одесской и Николаевской областях. Если мы говорим об угрозе для ВСУ, то Шахид-136 — это высокотехническое или высокотехнологическое оружие, не какие-то вундерваффы, беспилотники, которые могут что-то менять. Но у него достаточно серьезная боевая часть и в этом главная угроза. Почти 40 кг взрывчатого вещества способны уничтожить практически любую тяжелую бронированную технику, например танк.

Есть свои минусы у этого дрона-камикадзе, которых гораздо больше. Во-первых, он может наносить удары исключительно по стационарным объектам и не способен по движущимся. То есть это находящийся в стационарном положении некий танк или здание. Взрывчатого вещества в Шахид-136 достаточно, чтобы нанести достаточно серьезные разрушения одному или двум этажам любого здания. Но у ВСУ достаточно большой опыт борьбы с российскими беспилотниками, а они почти ничем не отличаются от иранских, кроме боевой части.

Такого же мнения относительно угрозы беспилотников и Наталья Гуменюк.

— Но по специфике поражения они скорее напоминают спичку, которая поджигает и наносит вред не такой большой, как ракетная атака. Но все-таки давит психологически. И можем видеть, что они поражают. Это объекты инфраструктуры, административные здания – то есть для того, чтобы нанести психологический эффект. Тактическое преимущество такое оружие не предоставляет. Это, возможно, количественный заместитель качественного параметра.

— Александр Коваленко, почему рашисты активизировали их на Юге Украины и, в частности, в Одесской области?

— Использовать Шахид-136 значительно дешевле, чем ракету, которая стоит несколько миллионов долларов, но с вероятностью 0,8-0,9 ее могут уничтожить силы обороны Украины. На сегодняшний день использовать ракетное оружие такое, как крылатые ракеты Калибр, Оникс, Х-22 и Х-59 россиянам достаточно невыгодно. Они используют сразу несколько ракет для того, чтобы прорвать противовоздушную оборону. И долетают единицы ракет, но не всегда попадают в цель, ведь есть отклонение достаточно значительное. Как у старых образцов ракетного оружия РФ, так и у новых. Поэтому они тратят фактически десятки миллионов на один такой прорыв и не всегда имеют стопроцентную гарантию, что будут иметь успех после. А с другой стороны, Шахид-136 имеет достаточно серьезную боевую часть и даже если будет уничтожено из 5 этих камикадзе 4, то это не такая существенная финансовая потеря.

Со своей стороны Гуменюк отмечает, что активизация ударов по югу связана с ходом военных действий.

— Враг продолжает по своей тактике психологическое и огненное влияние в частности на тыловые регионы, где не было сапога оккупанта. Но они пытаются держать под давлением для того, чтобы не было впечатления, что они отступают и теряют позиции. И не способны реализовать тот план, который заявляли сначала – захватить Николаев и Одессу и отрезать от моря. Таким образом, по югу Украины были нанесены достаточно мощные удары и ракетными средствами и теми же дронами-камикадзе. Это были и попадания в береговую полосу и в акваторию порта, в частности Очаковского.

– Какие могут быть последствия для Ирана за передачу дронов для РФ?

— Для Ирана, конечно, санкции. Для страны это будет неприятно, ведь на сегодняшний день была возможность уменьшить санкционное давление на энергетическую систему Ирана. А именно на экспорт нефти и газа и значительно увеличить возможности экспорта энергоносителей и увеличить поступления в бюджет. Шла речь о миллиардах долларов в бюджет. А променял Тегеран эти средства на какие-нибудь десятки или сотни миллионов от России – это действительно интересный вопрос.

Но не исключаем, что страна-агрессорка могла что-то предложить Ирану из своих технологий. Например, из противовоздушной обороны, РЭП или истребителей, таких как СУ-35. Хотя, если смотреть на техническую или технологическую составляющую технологий, которые могут предоставить россияне Ирану – это может быть какой-нибудь хай-тек. А если сравним с западными – это уже уровень палеолита. Поэтому если Тегеран действительно предоставил такие услуги России, то он проиграл в любом случае.

– Наталья Гуменюк, как силам обороны удалось найти решение проблемы беспилотников-камикадзе?