Жовтень, 17 в 6:44

Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Про це повідомляють кияни у соцмережах.

Оновлено о 07:40

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що Шевченківський район Києва російський ворог атакував дронами-камікадзе. Повідомляється про влучання у нежитлову будівлю, там вирує пожежа.

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Крім того, вибухами ушкоджені кілька житлових будинків.

На місці працюють медики та бійці ДСНС, інформацію про постраждалих уточнюємо, наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляє кореспондент Фактів ICTV, пожежа на місці влучання досі триває.

Оновлено о 07:17

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог атакував столицю дронами-камікадзе Shahed-136.

– Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію, – зауважив очільник ОПУ.

За його словами, Україні якнайшвидше треба більше систем ППО.

– В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде, – написав він у Telegram.

Оновлено о 07:00

Мер Києві Віталій Кличко повідомив про ще один вибух – у Шевченківському районі.

– Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях! – наголосив мер.

Через кілька хвилин знову пролунав вибух.



У ДСНС повідомили, що на місці вибухів вже працюють підрозділи рятувальників.

За повідомленнями, вибухи було чути у всіх районах столиці. Попередньо, є приліт, а також спрацювання нашої ППО.

Не полишайте укриттів до відбою тривоги!

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