Октябрь, 19 в 14:00

В Винницкой области сообщают о взрывах 19 октября. Предварительно это работа нашей ПВО.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил работу противовоздушной обороны в Telegram-канале.

— Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные, – написал он.

Борзов призвал жителей области оставаться в укрытиях.

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В частности, сообщается также о взрывах в Ладыжине, где находится ТЭС.

После взрывов в Винницкой области, в некоторых населенных пунктах области наблюдаются перебои с электроснабжением.

Ранее на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма была объявлена воздушная тревога.

11 октября россияне атаковали дронами Shahed-136 Ладыжинскую ТЭС на Виннитчине. В результате попадания повреждено энергетическое оборудование станции. Также сообщали о раненых.