Винницкая область под ракетным обстрелом: работает ПВО, но сообщают о попадании
В Винницкой области сообщают о взрывах 19 октября. Предварительно это работа нашей ПВО.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил работу противовоздушной обороны в Telegram-канале.
— Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные, – написал он.
Борзов призвал жителей области оставаться в укрытиях.
В частности, сообщается также о взрывах в Ладыжине, где находится ТЭС.
После взрывов в Винницкой области, в некоторых населенных пунктах области наблюдаются перебои с электроснабжением.
Ранее на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма была объявлена воздушная тревога.
11 октября россияне атаковали дронами Shahed-136 Ладыжинскую ТЭС на Виннитчине. В результате попадания повреждено энергетическое оборудование станции. Также сообщали о раненых.