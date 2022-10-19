Вінницька область під ракетним обстрілом: працює ППО, але повідомляють про влучання
На Вінниччині повідомляють про вибухи 19 жовтня. Попередньо це робота нашої ППО.
Оновлено о 15.20. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив влучання на території області.
— Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області, – написав він.
За його словами, рятувальні служби працюють на місці.
Борзов підтвердив роботу протиповітряної оборони у Telegram-каналі.
— Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові, – написав він.
Борзов закликав мешканців області залишатися в укриттях.
Зокрема, повідомляється також про вибухи у Ладижині, де розташована ТЕС.
Після вибухів у Вінницькій області у деяких населених пунктах області спостерігаються перебої з електропостачанням.
Раніше на всій території України окрім тимчасово окупованого Криму було оголошено повітряну тривогу.
11 жовтня росіяни атакували дронами Shahed-136 Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Внаслідок влучання було пошкоджено енергетичне обладнання станції. Також повідомляли про поранених.