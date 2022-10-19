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Факти / Надзвичайні події

Вінницька область під ракетним обстрілом: працює ППО, але повідомляють про влучання

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Підтверджено
Вінницька область під ракетним обстрілом: працює ППО, але повідомляють про влучання

На Вінниччині повідомляють про вибухи 19 жовтня. Попередньо це робота нашої ППО.

Оновлено о 15.20. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив влучання на території області.

— Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області, – написав він.

За його словами, рятувальні служби працюють на місці.

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Борзов підтвердив роботу протиповітряної оборони у Telegram-каналі.

— Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові, – написав він.

Борзов закликав мешканців області залишатися в укриттях.

Зокрема, повідомляється також про вибухи у Ладижині, де розташована ТЕС.

Після вибухів у Вінницькій області у деяких населених пунктах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

Раніше на всій території України окрім тимчасово окупованого Криму було оголошено повітряну тривогу.

11 жовтня росіяни атакували дронами Shahed-136 Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Внаслідок влучання було пошкоджено енергетичне обладнання станції. Також повідомляли про поранених.

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