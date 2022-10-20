В Германии вспыхнул пожар в приюте для украинских беженцев: что известно

Октябрь, 20 в 16:57

В Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев. В результате пожара практически полностью уничтожено временное жилье для украинцев, приехавших в ФРГ после полномасштабной войны, начатой ​​страной-агрессором Россией.

Пожар произошел в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф. По словам представителей местных властей, пострадавших нет.

По предварительной информации, 14 украинских беженцев и трое работников, живших во временном убежище, удалось спасти. Однако бывший отель в Мекленбург-Померании частично сгорел.

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— Всем должно быть понятно одно: люди, бегущие от войны, нуждаются в нашей защите и поддержке. Мы не терпим подстрекательства и насилия, – заявила губернатор штата Мануэла Швезиг.

В полиции выясняются возможные причины внезапного пожара. Следователи рассматривают версию возможного поджога здания, сообщает информационное агентство DPA.