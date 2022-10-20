У Німеччині спалахнула пожежа у притулку для українських біженців: що відомо

Жовтень, 20 в 16:57

У Німеччині невідомі підпалили притулок для українських біженців. Внаслідок пожежі практично повністю знищено тимчасове житло для українців, які приїхали до ФРН після повномасштабної війни, розпочатої країною-агресором Росією.

Пожежа сталася в німецькій комуні Грос-Штремкендорф. За словами представників місцевої влади, постраждалих немає.

За попередньою інформацією, 14 українських біженців і троє працівників, які жили у тимчасовому притулку, вдалося врятувати. Однак колишній готель у Мекленбурзі-Померанії частково згорів.

Зараз дивляться

– Усім має бути зрозуміло одне: люди, які тікають від війни, потребують нашого захисту та підтримки. Ми не терпимо підбурювання та насильства, – заявила губернатор штату Мануела Швезіг.

У поліції з’ясовують ймовірні причини раптової пожежі. Слідчі розглядають версію можливого підпалу будівлі, повідомляє інформаційне агентство DPA.