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Факты / Происшествия

Во Львове сообщают о минировании сразу трех супермаркетов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
поліція Україна
Фото: Depositphotos

Сегодня, 22 октября, в полицию поступило сообщение о минировании нескольких супермаркетов во Львове.

Как сообщают СМИ, на местах работают правоохранители и спецслужбы.

— Сообщение поступило по электронному почте полиции Львовщины. Аноним указал, что во Львове заминировано несколько супермаркетов, — сказала спикер ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции Львовщины и патрульные полицейские. Они обследуют помещения супермаркетов и близлежащие территории. Из помещения были эвакуированы работники и посетители.

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Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. Следователи устанавливают лицо, которое проинформировало о минировании.

Источник: Суспільне
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