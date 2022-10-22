У Львові повідомляють про замінування одразу трьох супермаркетів

Жовтень, 22 в 17:21

Сьогодні, 22 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про замінування кількох супермаркетів у Львові.

Як повідомляють ЗМІ, на місцях працюють правоохоронці та спецслужби.

– Повідомлення надійшло на електронну адресу поліції Львівщини. Анонім вказав, що у Львові заміновані кілька супермаркетів, – сказала речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Зазначається, що на місце події виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні поліцейські. Вони обстежують приміщення супермаркетів та прилеглі території. З приміщення евакуювали працівників та відвідувачів.

Зараз дивляться

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідчі встановлюють особу, яка проінформувала про замінування.