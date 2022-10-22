Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Львові повідомляють про замінування одразу трьох супермаркетів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
поліція Україна
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 22 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про замінування кількох супермаркетів у Львові.

Як повідомляють ЗМІ, на місцях працюють правоохоронці та спецслужби.

– Повідомлення надійшло на електронну адресу поліції Львівщини. Анонім вказав, що у Львові заміновані кілька супермаркетів, – сказала речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Зазначається, що на місце події виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні поліцейські. Вони обстежують приміщення супермаркетів та прилеглі території. З приміщення евакуювали працівників та відвідувачів.

Зараз дивляться
Читайте
РФ хоче затопити території, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ: Подоляк про замінування Каховської ГЕС

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідчі встановлюють особу, яка проінформувала про замінування.

Джерело: Суспільне
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка