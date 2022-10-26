В Харькове будут судить координатора огня, сотрудничавшего со спецслужбами РФ

Октябрь, 26 в 18:13

В Харьковской области будут судить координатора огня, который предоставлял российским спецслужбам координаты объектов для дальнейших обстрелов Харькова.

По данным областной прокуратуры, 37-летний мужчина после полномасштабного вторжения передавал через запрещенную в Украине соцсеть данные об админзданиях, в частности, Харьковской ОВА, перемещении техники и месте дислокации военных ВСУ.

Следователи выяснили, что владельцы учетных записей относятся к агентурному аппарату разведки спецслужб Российской Федерации. А на своих страницах в соцсетях мужчина отрицал вооруженную агрессию и одобрял действия военных РФ.

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Во время обыска в доме сторонника войны против Украины обнаружили компьютерную технику, патроны и гранаты. Мужчину будут судить по факту государственной измены в условиях военного положения (по ч. 1 и 2 ст. 111, ч. 1. ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Гражданину Украины грозит наказание в виде тюремного заключения до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Уголовное производство будет рассмотрено в Киевском районном суде Харькова.

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Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура