Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Харькове будут судить координатора огня, сотрудничавшего со спецслужбами РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
В Харькове будут судить координатора огня, сотрудничавшего со спецслужбами РФ

В Харьковской области будут судить координатора огня, который предоставлял российским спецслужбам координаты объектов для дальнейших обстрелов Харькова.

По данным областной прокуратуры, 37-летний мужчина после полномасштабного вторжения передавал через запрещенную в Украине соцсеть данные об админзданиях, в частности, Харьковской ОВА, перемещении техники и месте дислокации военных ВСУ.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Следователи выяснили, что владельцы учетных записей относятся к агентурному аппарату разведки спецслужб Российской Федерации. А на своих страницах в соцсетях мужчина отрицал вооруженную агрессию и одобрял действия военных РФ.

Сейчас смотрят

Во время обыска в доме сторонника войны против Украины обнаружили компьютерную технику, патроны и гранаты. Мужчину будут судить по факту государственной измены в условиях военного положения (по ч. 1 и 2 ст. 111, ч. 1. ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Гражданину Украины грозит наказание в виде тюремного заключения до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Уголовное производство будет рассмотрено в Киевском районном суде Харькова.

Читайте
Украина начала сотрудничать с Израилем для получения разведданных об иранских дронах

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка