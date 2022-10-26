У Харкові судитимуть координатора вогню, який співпрацював зі спецслужбами РФ

Жовтень, 26 в 18:13

У Харківській області судитимуть координатора вогню, який надавав російським спецслужбам координати об’єктів для подальших обстрілів Харкова.

За даними обласної прокуратури, 37-річний чоловік після повномасштабного вторгнення передавав через заборонену в Україні соцмережу дані про адмінбудівлі, зокрема, Харківську ОВА, переміщення техніки та місця дислокації військових ЗСУ.

Слідчі з’ясували, що власники облікових записів належать до агентурного апарату розвідки спецслужб Російської Федерації. А на своїх сторінках у соцмережах чоловік заперечував збройну агресію та схвалював дії військових РФ.

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Під час обшуку в оселі прихильника війни проти України виявили комп’ютерну техніку, набої та гранати. Чоловіка судитимуть за фактом державної зради в умовах воєнного стану (за ч. 1 та 2 ст. 111, ч. 1. ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Громадянину України загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Кримінальне провадження розглядатимуть у Київському районному суді Харкова.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура