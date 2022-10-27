Октябрь, 27 в 11:11

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о возможном заминировании железнодорожного вокзала.

Обновлено в 11:50

По словам Владимира Труша, главы Тернопольской ОВ, информация о якобы заминировании не подтвердилась.

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Наши специалисты проверили железнодорожный вокзал, центральный универмаг и некоторые образовательные учреждения. Благодарю учителей, которые оперативно отвели детей в безопасное место. Мы живем в военное время, подобные сообщения получаем не в первый раз. Все службы знают, как реагировать, — заметил Владимир Труш.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, полиция получила сообщение о возможном заминировании железнодорожного вокзала, универмага и рядом образовательных учреждений.

На месте работают соответствующие службы.

– Пожалуйста, не ходите в этом направлении и не подходите близко к зданиям, – заявил глава города.

22 октября в полицию поступило сообщение о минировании нескольких супермаркетов во Львове.