Ноябрь, 02 в 22:29

В Кривом Роге есть попадание дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава военной администрации города.

Он призвал жителей города ничего о “прилете” не писать в соцсетях и не публиковать фото места удара.

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Вместе с тем в Запорожской области прогремела серия взрывов. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, наше ПВО уничтожило все ударные дроны-камикадзе Shahed-136.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях.

Фото: ГУР МО