В Кривом Роге зафиксировали удар иранского дрона Shahed-136
В Кривом Роге есть попадание дрона-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава военной администрации города.
Он призвал жителей города ничего о “прилете” не писать в соцсетях и не публиковать фото места удара.
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Вместе с тем в Запорожской области прогремела серия взрывов. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, наше ПВО уничтожило все ударные дроны-камикадзе Shahed-136.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях.
Фото: ГУР МО