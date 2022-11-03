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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі зафіксували удар іранського дрона Shahed-136

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Кривому Розі зафіксували удар іранського дрона Shahed-136

У Кривому Розі є влучання дрона-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова військової адміністрації міста.

Оновлено о 23:15

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За його словами, ворожий безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, є значні руйнування значні.

Декілька районів Кривого Рогу наразі без світла та води.

– Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи, – наголосив Вілкул.

Перед цим він закликав жителів міста нічого про “приліт” не писати в соцмережах та не публікувати фото місця удару.

Разом із тим у Запорізькій області прогриміла серія вибухів. За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, наша ППО знищила всі ударні дрони-камікадзе Shahed-136.

Наразі повітряна тривога оголошена у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Луганській областях.

Фото: ГУР МО

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