Планировали серию ракетных ударов по энергетике: в Винницкой области задержали агента РФ

Ноябрь, 17 в 12:53

В Винницкой области задержан “расконсервированный” агент военной разведки (более известный как ГРУ) во время многоэтапной спецоперации.

По данным Службы безопасности Украины, злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении сил обороны Украины на территории области.

Он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения. Именно благодаря ему оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям.

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Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 1990 года уволился из армии, а затем проживал в Винницкой области.

В СБУ отметили, что уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в режим ожидания.

В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и запросил “помощь”. Предатель согласился на предложение и получил задачи, направленные на подрывную деятельность против Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.