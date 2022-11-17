Планували серію ракетних ударів по енергетиці: у Вінницькій області затримали агента РФ

Листопад, 17 в 12:53

У Вінницькій області затримали “розконсервованого” агента воєнної розвідки (більш відомого як ГРУ) під час багатоетапної спецоперації.

За даними Служби безпеки України, зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони України на території області.

Він передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення. Саме завдяки йому окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенерувальних підприємствах.

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Затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 1990 років звільнився з армії, а потім проживав на Вінниччині.

У СБУ зазначили, що вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в “режим очікування”.

На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ і запросив “допомогу”. Зрадник погодився на “пропозицію” та отримав завдання, спрямовані на підривну діяльність проти України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.