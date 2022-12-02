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Факты / Происшествия

Пытали мужчин на глазах у женщин и детей: в Украине осудили двух военных РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

В Украине осудили двух российских военных за жестокое обращение с мирным населением, среди которого были женщины и дети, в Бучанском районе Киевской области.

Оккупанты ворвались в частный дом, начали избивать, пытать четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей, которым угрожали применением оружия.

После издевательств и угроз осужденные завладели деньгами и ценными вещами, принадлежащими украинцам.

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При рассмотрении дела суд признал виновными двух военных РФ родом из Республики Бурятия в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Двух солдат Российской Федерации в возрасте 31 и 36 лет приговорили к 12 годам тюремного заключения. В прокуратуре подчеркнули, что за каждое преступление в Украине оккупанты понесут справедливое наказание.

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Источник: Львовская областная прокуратура

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