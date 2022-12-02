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Факти / Надзвичайні події

Катували чоловіків на очах у жінок і дітей: в Україні засудили двох військових РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

В Україні засудили двох російських військових за жорстоке поводження з мирним населенням, серед якого були жінки та діти, у Бучанському районі на Київщині.

Окупанти вдерлися до приватного будинку, почали бити, катувати чотирьох чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей, яким погрожували застосуванням зброї.

Після знущань та погроз засуджені заволоділи грошима та цінними речами, які належали українцям.

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Під час розгляду справи суд визнав винними двох військових РФ родом з Республіки Бурятія у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Двох солдатів Російської Федерації віком 31 та 36 років засудили до 12 років тюремного ув’язнення. У прокуратурі наголосили, що за кожен злочин в Україні окупанти понесуть справедливе покарання.

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Джерело: Львівська обласна прокуратура

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