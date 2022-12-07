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Факты / Происшествия

ВСУ “припаркуют байкеров” россиян: что известно о взрывах в Днепре

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
ВСУ “припаркуют байкеров” россиян: что известно о взрывах в Днепре
Фото: ГСЧС

В Днепре прогремела серия взрывов во время сигнала воздушной тревоги. Что известно о взрывах в городе – далее в материале.

Обновлено в 22:42. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил информацию о взрывах в области.

— Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные “байкеры” будут припаркованы. Сохраняем спокойствие и информационную тишину, — подчеркивает он.

Обновлено в 22:08. В Днепре во второй раз прогремел еще один мощный взрыв. Сейчас продолжается воздушная тревога в городе.

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Обновлено в 22:00. В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и на территории области, сообщают местные жители.

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