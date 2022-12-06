Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры: что известно о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели мощные взрывы без объявления воздушной тревоги.
Обновлено в 18:42. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о ракетном ударе по городу.
– Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры, – отмечает он.
Обновлено в 18:23. Средства массовой информации и Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области.
Днем ранее, 5 декабря, в Кривом Роге уже фиксировали разрушение в результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.
Тогда часть города осталась без света, пришлось отключить котельные и насосные, а систему удерживали на генераторах.
Жителей предупредили, что при необходимости в Кривом Роге Днепропетровской области работают все пункты несокрушимости.