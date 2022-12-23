Декабрь, 23 в 21:07

В пятницу, 23 декабря, российские оккупационные войска снова обстреляли одно из энергетических предприятий компании ДТЭК. В результате очередного террористического акта РФ есть погибший и раненый.

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, после обстрела энергетический объект прекратил генерацию электричества из-за повреждения оборудования.

– 23 декабря оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование, и станция прекратила производство электроэнергии, — отмечается в сообщении.

Из-за атаки оккупантов погиб работник этого предприятия, а еще один получил ранения.

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В ДТЭК уточнили, что это уже 21-я террористическая атака РФ на энергетические объекты компании.

После того, как обстрел российских войск закончится, энергетики начнут возобновлять работу оборудования на предприятии.

Как известно, 15 декабря Россия также обстреливала энергетическое предприятие ДТЭК. В результате массированной атаки оно было отключено от энергосистемы.

Всего с 10 октября российские оккупанты выпустили более 1 тыс. ракет по энергетическим объектам Украины. Было уже девять массированных ракетных атак РФ. Их следствием стало повреждение или разрушение до 50% украинской энергосистемы.

Источник: Группа ДТЭК