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Факты / Україна

Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК, он отключен от энергосистемы

Валентина Чорна, редактор ленты
ТЕС
Фото: УНИАН

В четверг, 15 декабря, Россия совершила очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. Оно отключено от энергосистемы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

— В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий, — говорится в сообщении ДТЭК.

ДТЭК не уточнила, в каком именно регионе произошел обстрел.

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В компании отметили, что с сентября по декабрь энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетика были ранены, трое погибли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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