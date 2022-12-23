Грудень, 23 в 21:07

У п’ятницю, 23 грудня, російські окупаційні війська знову обстріляли одне з енергетичних підприємств компанії ДТЕК. Внаслідок чергового терористичного акту РФ є загиблий та поранений.

Як поінформували в пресслужбі компанії ДТЕК, після обстрілу енергетичний об’єкт припинив генерацію електрики через пошкодження обладнання.

– 23 грудня окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії, – зазначається в повідомленні.

Через атаку окупантів загинув працівник цього підприємства, а ще один зазнав поранень.

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В ДТЕК уточнили, що це вже 21-ша терористична атака РФ на енергетичні об’єкти компанії.

Після того, як обстріл російських військ закінчиться, енергетики розпочнуть відновлювати роботу обладнання на підприємстві.

Як відомо, 15 грудня Росія також обстрілювала енергетичне підприємство ДТЕК. Внаслідок масованої атаки його було відключено від енергосистеми.

Загалом з 10 жовтня російські окупанти випустили понад 1 тис. ракет по енергетичних об’єктах України. Було вже дев’ять масованих ракетних атак РФ. Їх наслідком стало пошкодження чи руйнування до 50% української енергосистеми.

Джерело: Група ДТЕК