Декабрь, 22 в 18:54

В случае, если РФ удастся погрузить Украину в полный блэкаут, налаживание ситуации в украинской энергосистеме будет длиться от семи до десяти дней.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина. Он уточнил, что таковы расчеты украинских энергетиков.

Он напомнил, что с 10 октября войска РФ выпустили более 1 тыс. ракет по энергосистеме Украины. В общей сложности было уже девять волн массированных ракетных атак, в результате чего повреждено или разрушено до 50% энергосистемы.

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В частности, повреждено более 50 подстанций и свыше 50 высоковольтных линий электропередач. Это создает трудности в транспортировке электричества.

– При наиболее сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще таких вещей, — отметил Шмыгаль.

В ответ на вопрос о сценарии для крупных городов во время блэкаута, премьер заверил, что Кабинет министров готовится ко всем вариантам развития событий. Руководителям областных военных администраций (ОВА), общин уже доведены планы реагирования в критических ситуациях.

– У этих документов есть гриф Для служебного пользования, они не могут быть озвучены публично, — уточнил Шмыгаль.

По его словам, инициатива президента по созданию Пунктов незламности является единственным реалистичным путем помощи людям в случае блэкаута.

По состоянию на прошлую неделю их было уже 5 тыс. по всей Украине. Однако Шмыгаль прогнозирует, что через две недели Пунктов незламности будет от 15 до 17 тыс.

– Это будет тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определенный перечень действий, которые должны выполнить местные власти. Другого выхода нет, – заявил премьер.

На вопрос об эффективности подхода, когда несколько сотен тысяч или миллионов людей будут одновременно посещать Пункты незламности, Шмыгаль сообщил, что “речь идет не о комфорте, а о выживании”. По словам главы Кабмина, нужно обеспечить минимальный набор именно для выживания: это еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия.

– Если брать только вокзалы – это уже может стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах, – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер объяснил, что существенной проблемой в случае блэкаута может стать система отопления. Ответственность по ее сохранению возложена на местные власти.

– Мы пережили Алчевск, этот кейс будет помнить не одно поколение. Все четко знают, что при минусовой температуре будет 1-2 суток для того, чтобы слить воду из отопительных систем, чтобы не произошло их замерзания. Все протоколы прописаны, все знают, что делать, – проинформировал Шмыгаль.

Он прокомментировал и возможный план централизованного перемещения граждан в сельскую местность, отметив, что в случае блэкаута такой подход не будет действенным.

– Нет. Централизованно можно вывозить, например, из Херсона в другую область, где есть условия для размещения. В случае блэкаута это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда вывозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? – спросил Шмыгаль.

По его прогнозам, во время блэкаута часть граждан переедет в сельскую местность, остальные останутся в городах и уже совершили приготовления (в частности покупают генераторы). Еще кто-то придет в Пункты незламности, а некоторые уедут за границу.

– Ключевая задача будет выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария, — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что социальные службы и энергетики имеют все необходимые инструкции.