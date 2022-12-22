Расчеты энергетиков: Шмыгаль объяснил, сколько дней Украина будет выходить из блэкаута
В случае, если РФ удастся погрузить Украину в полный блэкаут, налаживание ситуации в украинской энергосистеме будет длиться от семи до десяти дней.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина. Он уточнил, что таковы расчеты украинских энергетиков.
Он напомнил, что с 10 октября войска РФ выпустили более 1 тыс. ракет по энергосистеме Украины. В общей сложности было уже девять волн массированных ракетных атак, в результате чего повреждено или разрушено до 50% энергосистемы.
В частности, повреждено более 50 подстанций и свыше 50 высоковольтных линий электропередач. Это создает трудности в транспортировке электричества.
– При наиболее сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще таких вещей, — отметил Шмыгаль.
В ответ на вопрос о сценарии для крупных городов во время блэкаута, премьер заверил, что Кабинет министров готовится ко всем вариантам развития событий. Руководителям областных военных администраций (ОВА), общин уже доведены планы реагирования в критических ситуациях.
– У этих документов есть гриф Для служебного пользования, они не могут быть озвучены публично, — уточнил Шмыгаль.
По его словам, инициатива президента по созданию Пунктов незламности является единственным реалистичным путем помощи людям в случае блэкаута.
По состоянию на прошлую неделю их было уже 5 тыс. по всей Украине. Однако Шмыгаль прогнозирует, что через две недели Пунктов незламности будет от 15 до 17 тыс.
– Это будет тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определенный перечень действий, которые должны выполнить местные власти. Другого выхода нет, – заявил премьер.
На вопрос об эффективности подхода, когда несколько сотен тысяч или миллионов людей будут одновременно посещать Пункты незламности, Шмыгаль сообщил, что “речь идет не о комфорте, а о выживании”. По словам главы Кабмина, нужно обеспечить минимальный набор именно для выживания: это еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия.
– Если брать только вокзалы – это уже может стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах, – подчеркнул Шмыгаль.
Премьер объяснил, что существенной проблемой в случае блэкаута может стать система отопления. Ответственность по ее сохранению возложена на местные власти.
– Мы пережили Алчевск, этот кейс будет помнить не одно поколение. Все четко знают, что при минусовой температуре будет 1-2 суток для того, чтобы слить воду из отопительных систем, чтобы не произошло их замерзания. Все протоколы прописаны, все знают, что делать, – проинформировал Шмыгаль.
Он прокомментировал и возможный план централизованного перемещения граждан в сельскую местность, отметив, что в случае блэкаута такой подход не будет действенным.
– Нет. Централизованно можно вывозить, например, из Херсона в другую область, где есть условия для размещения. В случае блэкаута это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда вывозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? – спросил Шмыгаль.
По его прогнозам, во время блэкаута часть граждан переедет в сельскую местность, остальные останутся в городах и уже совершили приготовления (в частности покупают генераторы). Еще кто-то придет в Пункты незламности, а некоторые уедут за границу.
– Ключевая задача будет выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария, — подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что социальные службы и энергетики имеют все необходимые инструкции.