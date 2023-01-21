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Факты / Происшествия

КГГА предупреждает о звуках взрывов на Троещине и Оболони

Юля Захарченко, редактор ленты
КГГА предупреждает о звуках взрывов на Троещине и Оболони
Фото: Pexels

На реке Десна планируют подорвать лед в ночь с 20 на 21 января. Ориентировочно с 23:00 до 1:00 киевляне могут услышать громкий звук взрыва, особенно в Деснянском на Оболонском районах столицы.

По данным Киевской городской государственной администрации, из-за ледохода на Десне в районе села Погребы на этой реке образовалась пробка.

В результате это спровоцировало повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах.

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— Для решения этой проблемы, в ночь с 20 на 21 января, саперы совершат подрыв ледовой пробки в районе села Погребы и Зазимье. Ориентировочное время взрыва 23:00 –01:00, — предупреждают в КГГА.

Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, особенно в районе Троещины и Оболони, учитывая ночное время.

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Источник: КГГА
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