Январь, 20 в 22:48

На реке Десна планируют подорвать лед в ночь с 20 на 21 января. Ориентировочно с 23:00 до 1:00 киевляне могут услышать громкий звук взрыва, особенно в Деснянском на Оболонском районах столицы.

По данным Киевской городской государственной администрации, из-за ледохода на Десне в районе села Погребы на этой реке образовалась пробка.

В результате это спровоцировало повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах.

Сейчас смотрят — Для решения этой проблемы, в ночь с 20 на 21 января, саперы совершат подрыв ледовой пробки в районе села Погребы и Зазимье. Ориентировочное время взрыва 23:00 –01:00, — предупреждают в КГГА. Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, особенно в районе Троещины и Оболони, учитывая ночное время. Читайте Есть доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие ЧВК Вагнера — Белый дом

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