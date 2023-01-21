Січень, 20 в 22:48

На річці Десна планують підірвати кригу в ніч з 20 на 21 січня. Орієнтовно з 23:00 до 1:00 кияни можуть почути гучний звук вибуху, особливо в Деснянському на Оболонському районах столиці.

За даними Київської міської державної адміністрації, через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор.

Внаслідок цього спричинено підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах.

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– Для розв’язання цієї проблеми, у ніч з 20 на 21 січня, сапери здійснять підрив льодового затору в районі села Погреби та Зазим‘я. Орієнтовний час вибуху 23:00 -01:00, – попереджають у КМДА.

Прогнозується, що звук вибуху може бути досить гучним, особливо в районі Троєщини та Оболоні, враховуючи нічний час.