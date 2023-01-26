Январь, 26 в 9:18

Сегодня, 26 января, во время воздушной тревоги в Киевской области слышали звуки взрывов — российский враг запустил ракеты по Украине.

Обновлено в 09:17. В Киевской областной военной администрации сообщают о работе нашей противовоздушной обороны.

– В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем, — отмечают в ОВА.

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Фото: Воздушные сили ВСУ