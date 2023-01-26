Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Вибухи на Київщині: повідомляють про роботу ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
Сили ППО ЗСУ збили ракети та дрони-камікадзе

Сьогодні, 26 січня, під час повітряної тривоги на Київщині чули звуки вибухів – російський ворог запустив ракети по Україні.

Оновлено о 09:17. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про роботу нашої протиповітряної оборони.

– На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо, – наголошують в ОВА.

Зараз дивляться

Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка