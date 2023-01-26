Січень, 26 в 9:18

Сьогодні, 26 січня, під час повітряної тривоги на Київщині чули звуки вибухів – російський ворог запустив ракети по Україні.

Оновлено о 09:17. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про роботу нашої протиповітряної оборони.

– На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо, – наголошують в ОВА.

Зараз дивляться Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter