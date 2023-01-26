Вибухи на Київщині: повідомляють про роботу ППО
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Сьогодні, 26 січня, під час повітряної тривоги на Київщині чули звуки вибухів – російський ворог запустив ракети по Україні.
Оновлено о 09:17. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про роботу нашої протиповітряної оборони.
– На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо, – наголошують в ОВА.
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Фото: Повітряні Сили ЗСУ
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