СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны на растрате 100 млн грн

Февраль, 01 в 13:40

Сотрудники Службы безопасности разоблачили экс-руководителя Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны на растрате государственных средств.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, этот чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн.

Но, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

Сейчас смотрят По материалам СБУ, чиновнику объявлено о подозрении по трем статьям УК Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В СБУ добавили, что сейчас проводятся следственные действия в отношении других должностных лиц в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности. Это комплекс мер, направленный на укрепление обороноспособности нашего государства. Читайте Аваков, нардеп Столар, чиновники Минобороны: СБУ и ГБР проводят масштабные обыски

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