СБУ разоблачила экс-чиновника Минобороны на растрате 100 млн грн
Сотрудники Службы безопасности разоблачили экс-руководителя Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны на растрате государственных средств.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, этот чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн.
Но, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.
По материалам СБУ, чиновнику объявлено о подозрении по трем статьям УК Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В СБУ добавили, что сейчас проводятся следственные действия в отношении других должностных лиц в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности. Это комплекс мер, направленный на укрепление обороноспособности нашего государства.