СБУ викрила експосадовця Міноборони на розтраті 100 млн грн
Співробітники Служби безпеки викрили ексочільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони на розтраті державних коштів.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, цей цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн.
Однак, за даними декількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.
За матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за трьома статтями КК України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
В СБУ додали, що наразі проводяться слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів, спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.