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Факты / Происшествия

В Киеве на территории бывшего завода раздался взрыв: количество погибших возросло до четырех

Валентина Летяк, редактор ленты
Вибух у Києві 9 лютого

В Дарницком районе Киева на территории бывшего завода 9 февраля в 15:45 произошел взрыв. Число погибших возросло до четырех, пять человек пострадали.

Обновлено 19:40. В КМВА сообщили, что в результате взрыва пять человек госпитализированы. Один человек от госпитализации отказался. Все имеют повреждение разной степени тяжести.

Под завалами остается еще один человек. Спасательные работы продолжаются.

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Обновлено 18:30. Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются, сообщил мэр Виталий Кличко.

– Два человека погибли. Четырех пострадавших спасли. Сейчас разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками разрушенного здания, – написал он.

Вибух у Києві 9 лютого

Фото: Офісгенпрокурора

Обновлено в 16:45. Под завалами здания, предварительно, еще могут быть шесть человек. Оттуда слышны голоса. С четырьмя есть связь. Спасательная операция продолжается.

Также на месте взрыва возник пожар на площади около 500 кв. м.

Вибух у Києві 9 лютого

Фото: КМВА

Обновлено в 16:25. В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, спасательно-поисковые работы продолжаются. Причины взрыва выясняются.

16:15. В Киевской городской военной администрации сообщили, что взрыв произошел ориентировочно в 15:45. Предварительно — взорвался газовый баллон.

— В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе один человек погиб. Еще трех человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь, — уточнили в КГВА.

Фото: КМВА

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