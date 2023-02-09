Лютий, 09 в 16:45

У Дарницькому районі Києва на території колишнього заводу 9 лютого о о 15.45 стався вибух. Одна людина загинула, трьох вдалося врятувати.

Оновлено о 16:45. Під завалами будівлі, попередньо, ще можуть бути шість осіб. Звідти чутно голоси. З чотирма є зв’язок. Рятувальна операція триває.

Також на місці вибуху виникла пожежа на площі близько 500 м кв.

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Оновлено о 16.25. Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовуються.

16:15 У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що вибух стався орієнтовно о 15.45. Попередньо – вибухнув газовий балон.

– Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі одна людина загинула. Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога, – уточнили в КМВА.

Фото: КМВА