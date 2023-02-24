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Факты / Происшествия

Оккупанты из минометов и РСЗО обстреливают Часов Яр – есть раненые

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Оккупанты из минометов и РСЗО обстреливают Часов Яр – есть раненые

Российские оккупационные войска 24 февраля осуществляют обстрелы в Донецкой области, под их прицелом, в частности, Часов Яр. Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО Град. Большинство прилетов были между городом и селом Калиновка.

Сообщается о раненых. Также повреждены здания.

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Источник: Андрей Ермак

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