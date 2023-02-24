Оккупанты из минометов и РСЗО обстреливают Часов Яр – есть раненые
Российские оккупационные войска 24 февраля осуществляют обстрелы в Донецкой области, под их прицелом, в частности, Часов Яр. Об этом сообщили в Офисе президента.
Отмечается, что территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО Град. Большинство прилетов были между городом и селом Калиновка.
Сообщается о раненых. Также повреждены здания.
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Накануне в Генштабе сообщали, что ближайшими стратегическими целями РФ в полномасштабной войне против Украины является захват территорий Донецкой и Луганской областей. Эти планы враг хочет реализовать до лета.
Источник: Андрей Ермак