Оккупанты из минометов и РСЗО обстреливают Часов Яр – есть раненые

Февраль, 24 в 15:14

Российские оккупационные войска 24 февраля осуществляют обстрелы в Донецкой области, под их прицелом, в частности, Часов Яр. Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО Град. Большинство прилетов были между городом и селом Калиновка.

Сообщается о раненых. Также повреждены здания.

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Накануне в Генштабе сообщали, что ближайшими стратегическими целями РФ в полномасштабной войне против Украины является захват территорий Донецкой и Луганской областей. Эти планы враг хочет реализовать до лета.

Источник: Андрей Ермак