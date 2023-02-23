Февраль, 23 в 13:15

Ближайшими стратегическими целями РФ в полномасштабной войне против Украины является захват территорий Донецкой и Луганской областей. Эти планы враг хочет реализовать до лета.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

– Российские стратегические цели не изменились. В ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины, — подчеркнул Громов.

Он уточнил, что Россия хочет провести новую волну наступления, поскольку стремится сорвать подготовку ВСУ к предстоящим контрнаступательным действиям, а также помешать поставкам западного оружия.

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Кроме того, агрессор пытается защитить так называемый сухопытный коридор из временно оккупированного Крыма в РФ.

– Силы обороны Украины вынуждены в очередной раз использовать эффективную и оправданную тактику истощения врага, которая уже показала свою действенность. Единственным путем для минимизации потерь и накопления достаточного наступательного потенциала является ведение устойчивой обороны, в результате чего враг несет ощутимые потери и вынужден постоянно подтягивать свои резервы, — рассказал Громов.

Он уточнил, что руководство Украины параллельно принимает меры по созданию резервов, чтобы военные подразделения на передовой могли пройти ротацию и восстановить боеспособность.

Также идет подготовка украинских военных на западной технике.

– Стратегическое поражение России в войне против Украины неотвратимо. Поскольку наше государство поддерживают ведущие страны мира, ресурсы которых значительно больше по сравнению с РФ… Мы сделаем все для того, чтобы выйти на государственную границу Украины и укрепить войска настолько, чтобы отбить у врага желание когда-либо в будущем посягать на наши земли, — добавил Громов.

По прогнозу руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, с середины и до конца весны Украину ждут решающие бои. Это будет переломный момент в войне.

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Источник: Военное телевидение Украины