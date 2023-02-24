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Окупанти з мінометів і РСЗВ обстрілюють Часів Яр – є поранені

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Окупанти з мінометів і РСЗВ обстрілюють Часів Яр – є поранені

Російські окупаційні війська 24 лютого здійснюють обстріли на Донеччині, під їхнім прицілом, зокрема, Часів Яр. Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ Град. Більшість прильотів були між містом і селом Калинівка.

Повідомляється про поранених. Також пошкоджено будівлі.

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Напередодні у Генштабі повідомляли, що найближчими стратегічними цілями РФ у повномасштабній війні проти України є захоплення територій Донецької та Луганської областей. Ці плани ворог хоче реалізувати до літа.

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Джерело: Андрій Єрмак

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