Окупанти з мінометів і РСЗВ обстрілюють Часів Яр – є поранені
Російські окупаційні війська 24 лютого здійснюють обстріли на Донеччині, під їхнім прицілом, зокрема, Часів Яр. Про це повідомили в Офісі президента.
Зазначається, що території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ Град. Більшість прильотів були між містом і селом Калинівка.
Повідомляється про поранених. Також пошкоджено будівлі.
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Напередодні у Генштабі повідомляли, що найближчими стратегічними цілями РФ у повномасштабній війні проти України є захоплення територій Донецької та Луганської областей. Ці плани ворог хоче реалізувати до літа.
Джерело: Андрій Єрмак