Лютий, 24 в 15:14

Російські окупаційні війська 24 лютого здійснюють обстріли на Донеччині, під їхнім прицілом, зокрема, Часів Яр. Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ Град. Більшість прильотів були між містом і селом Калинівка.

Повідомляється про поранених. Також пошкоджено будівлі.

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Напередодні у Генштабі повідомляли, що найближчими стратегічними цілями РФ у повномасштабній війні проти України є захоплення територій Донецької та Луганської областей. Ці плани ворог хоче реалізувати до літа.

Джерело: Андрій Єрмак