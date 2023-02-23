Февраль, 23 в 17:19

Самым сложным участком фронта в Украине остается Бахмутское направление. Враг также пытается захватить населенные пункты Марьинка и Угледар (Донецкая область).

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Так, враг, несмотря на большие потери, не оставляет попыток окружить Бахмут. Громов напомнил, что бои на подступах к городу начались еще в июле 2022 года и продолжаются до сих пор.

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По его словам, военно-политическое руководство РФ стремилось установить контроль над Бахмутом еще до конца августа.

– Планами Кремля не предполагалось столь длительное противостояние и удержание Силами обороны Украины этого населенного пункта. На захват Бахмута оккупанты бросили наиболее подготовленные части и подразделения регулярных войск, а также штурмовые отряды ЧВК Вагнера… Именно на Бахмутском направлении уже семь месяцев продолжаются самые интенсивные бои, – отметил Громов.

Он уточнил, что именно там оккупанты сосредоточили наибольшее количество артиллерийских подразделений. С начала февраля этого года в районе Бахмута зафиксировано более 380 боевых столкновений с врагом.

Оккупанты атакуют волнами, по несколько штурмовых групп, однако украинские военные мужественно обороняют свои позиции.

Громов уточнил, что продвижение войск РФ на Бахмутском направлении становится возможным только после разрушения украинских оборонных укреплений, а также когда возникает необходимость сохранить жизни украинских военных.

Громов подчеркнул, что для продвижения вперед агрессор не считается с потерями ни в личном составе, ни в вооружении.

– Количество убитых в боях за Бахмут оккупанты считают тысячами, а наемников они вообще не считают целесообразным эвакуировать. Приемлемым для врага является то, что раненых вагнеровцев они сознательно оставляют умирать на полях, живых там назад не пускают, – рассказал он.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ пытаются захватить населенные пункты Марьинка и Угледар, но несут значительные потери.

– Теряют каждый день сотни убитыми и десятки единиц техники, – заявил Громов.

Только в течение февраля украинские защитники отбили более 350 штурмов оккупантов в районе Марьинки и более 180 – в районе Угледара.

За прошедшие сутки военнослужащие ВСУ уничтожили 14 танков, 17 БМП, три МТЛБ, 2 миномета и беспилотник Орлан, а также 18 БПЛА типа квадрокоптер. Подтверждена гибель более 120 окупантов при попытке наступления и ранения еще 137 путинских солдат.

По прогнозам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, скоро РФ будет вынуждена вывести свои войска из Украины. Этому будет способствовать давление ВСУ и дипломатии, а также внутренние политические процессы в России.

Источник: Военное телевидение Украины