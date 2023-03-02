Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

На Харьковщине автомобиль наехал на противотанковую мину: четыре человека погибли

Анастасия Кожушко, редактор ленты
На Харьковщине автомобиль наехал на противотанковую мину: четыре человека погибли
Фото: Getty Images

На Харьковщине вблизи Изюма автомобиль с людьми наехал на российскую противотанковую мину. Все четверо мужчин погибли на месте.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

– На территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин в возрасте 21, 39, 43 и 54 лет погибли на месте, — говорится в сообщении.

Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибших и еще раз подчеркнул, что на деоккупированных территориях сохраняется минная опасность, поэтому местным жителям нужно быть очень внимательными и бдительными.

Сейчас смотрят

– Леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами. Посещение лесов до их полного разминирования может стоить жизни, — сказал Синегубов.

Это уже не первый такой случай на Харьковщине, в феврале 55-летний мужчина, в лесополосе вблизи Изюма, наступил на мину Лепесток, его со взрывным ранением госпитализировали в местную больницу.

Читайте
Разминирование Украины требует десятилетий, но мы не можем столько ждать — Зеленский

Источник: Олег Синегубов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка