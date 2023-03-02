На Харьковщине автомобиль наехал на противотанковую мину: четыре человека погибли
На Харьковщине вблизи Изюма автомобиль с людьми наехал на российскую противотанковую мину. Все четверо мужчин погибли на месте.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
– На территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин в возрасте 21, 39, 43 и 54 лет погибли на месте, — говорится в сообщении.
Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибших и еще раз подчеркнул, что на деоккупированных территориях сохраняется минная опасность, поэтому местным жителям нужно быть очень внимательными и бдительными.
– Леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами. Посещение лесов до их полного разминирования может стоить жизни, — сказал Синегубов.
Это уже не первый такой случай на Харьковщине, в феврале 55-летний мужчина, в лесополосе вблизи Изюма, наступил на мину Лепесток, его со взрывным ранением госпитализировали в местную больницу.
Источник: Олег Синегубов