На Харьковщине автомобиль наехал на противотанковую мину: четыре человека погибли

Март, 02 в 15:14

На Харьковщине вблизи Изюма автомобиль с людьми наехал на российскую противотанковую мину. Все четверо мужчин погибли на месте.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

– На территории Изюмского лесного хозяйства возле села Спиваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин в возрасте 21, 39, 43 и 54 лет погибли на месте, — говорится в сообщении.

Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибших и еще раз подчеркнул, что на деоккупированных территориях сохраняется минная опасность, поэтому местным жителям нужно быть очень внимательными и бдительными.

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– Леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами. Посещение лесов до их полного разминирования может стоить жизни, — сказал Синегубов.

Это уже не первый такой случай на Харьковщине, в феврале 55-летний мужчина, в лесополосе вблизи Изюма, наступил на мину Лепесток, его со взрывным ранением госпитализировали в местную больницу.

Источник: Олег Синегубов