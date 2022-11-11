Ноябрь, 10 в 23:42

Разминирование украинских территорий должно занять годы, а не десятилетия, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил во время вечернего обращения 10 ноября. Глава государства подчеркнул, что оккупанты оставляют после себя тысячи мин и боеприпасов.

— Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что где-то еще в мире могло происходить десятилетиями после боев, – заявил президент.

По словам Зеленского, оккупанты минируют все: линии электропередач, здания предприятий, поля, леса.

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– На пике минного загрязнения в Украине мы имели 300 тыс. кв. км опасной для жизни территории. Сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить. Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. кв. км, – сказал он.

Президент поблагодарил партнеров, которые уже реализуют проекты помощи в разминировании.

В частности, это США, Канада, Великобритания, Дания, Норвегия, Эстония, Австрия, Польша, Япония, Швейцария, Швеция, Словакия, структуры ООН.

– Благодаря такой помощи уже приобрели первую наиболее эффективную машину для разминирования – Armtraс 400, которая сейчас работает на Харьковщине. Она за час проходит 1,5 га, полностью гарантируя обезвреживание мин. И, прежде всего, очищает территорию вдоль линий электропередачи, чтобы могли работать энергетики и возобновлять поставки, — добавил глава государства.