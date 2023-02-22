Наступив на Пелюстку: на Харківщині підірвався лісник

Лютий, 22 в 14:22

В Ізюмі на Харківщині 55-річний чоловік наступив на міну Пелюстка, його з вибуховим пораненням госпіталізували до місцевої лікарні.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника ОВА, чоловік працює у лісовому господарстві. Нині йому надають медичну допомогу.

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– Вкотре закликаю усіх жителів області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію, – написав Синєгубов.

У головному управлінні ДСНС повідомили, що за минулу добу піротехніки обстежили близько 0,22 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та знешкодили 26 ворожих мін, вибухівок і боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Фото: DRC