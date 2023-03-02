На Харківщині автомобіль наїхав на протитанкову міну: четверо людей загинули

Березень, 02 в 15:14

На Харківщині поблизу Ізюма автомобіль з людьми наїхав на російську протитанкову міну. Всі четверо чоловіків загинули на місці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– На території Ізюмського лісового господарства біля села Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків віком 21, 39, 43 та 54 роки загинули на місці,– йдеться у повідомленні.

Синєгубов висловив співчуття рідним і близьким загиблих й укотре наголосив, що на деокупованих територіях зберігається мінна небезпека, тому місцевим жителям потрібно бути дуже уважними та пильними.

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– Ліси й лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами. Відвідування лісів до їх повного розмінування може коштувати життя, – сказав Синєгубов.

Це вже не перший такий випадок на Харківщині, у лютому 55-річний чоловік, у лісосмузі поблизу Ізюма, наступив на міну Пелюстка, його з вибуховим пораненням госпіталізували до місцевої лікарні.

Джерело: Олег Синєгубов