Март, 05 в 11:41

Сегодня, 5 марта, во время воздушной тревоги в Днепропетровской области раздались взрывы.

По предварительной информации, работает наша противовоздушная оборона (ПВО).

В настоящее время воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

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Сегодня в Херсоне во время воздушной тревоги несколько раз раздавались мощные взрывы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.