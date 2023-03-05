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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Днепропетровской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 5 марта, во время воздушной тревоги в Днепропетровской области раздались взрывы.

По предварительной информации, работает наша противовоздушная оборона (ПВО).

В настоящее время воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

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Сегодня в Херсоне во время воздушной тревоги несколько раз раздавались мощные взрывы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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