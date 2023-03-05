В Днепропетровской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО
Требует проверки
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня, 5 марта, во время воздушной тревоги в Днепропетровской области раздались взрывы.
По предварительной информации, работает наша противовоздушная оборона (ПВО).
В настоящее время воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.