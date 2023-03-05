На Дніпропетровщині чути вибухи: повідомляють про роботу ППО
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Фото: Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 5 березня, під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи.
За попередньою інформацією, працює наша протиповітряна оборона (ППО).
Наразі повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.
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Сьогодні у Херсоні під час повітряної тривоги кілька разів лунали потужні вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.