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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині чути вибухи: повідомляють про роботу ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
На Дніпропетровщині чути вибухи: повідомляють про роботу ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 5 березня, під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, працює наша протиповітряна оборона (ППО).

Наразі повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

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Сьогодні у Херсоні під час повітряної тривоги кілька разів лунали потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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