Оккупанты из минометов обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина и двое детей
Фото: Нацполиция
Сегодня в обед российские оккупанты из минометов обстреляли село Понятовка Дарьевской общины Херсонской области.
Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.
Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди.
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По предварительной информации, погибли трое гражданских.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что жертвами коварной атаки врага стали женщина и двое детей.
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