Март, 05 в 13:42

Сегодня в обед российские оккупанты из минометов обстреляли село Понятовка Дарьевской общины Херсонской области.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.

Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди.

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По предварительной информации, погибли трое гражданских.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что жертвами коварной атаки врага стали женщина и двое детей.

Сегодня с утра жители Херсона сообщали о звуках взрывов в городе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.