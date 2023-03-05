Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Оккупанты из минометов обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина и двое детей

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты из минометов обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина и двое детей
Фото: Нацполиция

Сегодня в обед российские оккупанты из минометов обстреляли село Понятовка Дарьевской общины Херсонской области.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.

Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди.

Сейчас смотрят

По предварительной информации, погибли трое гражданских.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что жертвами коварной атаки врага стали женщина и двое детей.

Google Maps

Сегодня с утра жители Херсона сообщали о звуках взрывов в городе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка