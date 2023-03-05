Березень, 05 в 13:42

Сьогодні в обід російські окупанти з мінометів обстріляли село Понятівка Дарʼївської громади на Херсонщині.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди.

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За попередньою інформацією, загинули троє цивільних.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що жертвами підступної атаки ворога стали жінка та двоє дітей.

Сьогодні зранку жителі Херсону повідомляли про звуки вибухів у місті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.