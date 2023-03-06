В Одессе задержали еще одного заместителя главы ОВА Марченко

Март, 06 в 20:18

Сотрудники СБУ в понедельник, 6 февраля, задержали заместителя главы Одесской военной администрации Игоря Ткачука.

Это подтвердил глава ОВА Максим Марченко в Telegram-канале.

— Продолжаем совместно с правоохранительными органами очистки всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны, — написал Марченко.

Он добавил, что сейчас продолжаются следственные действия и все подробности по делу будут сообщены позже.

Сейчас смотрят

— Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с любой неправомерной деятельностью лиц независимо от должности, которую они занимают, — подытожил Марченко.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщал, что Ткачука задержали по подозрению в получении взятки.

Ранее СБУ задержала экс-заместителя Марченко Олега Муратова. Это произошло в здании ОВА во время получения части взятки в размере $27 тыс.

По данным следствия, он обещал помочь руководителю одного из департаментов ОВА избежать уголовной ответственности за присвоение государственных средств. Цена вопроса — $35 тыс.

10 января его уволили с должности заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

Источник: Максим Марченко

Фото: Одесская ОВА