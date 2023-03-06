В Одесі затримали ще одного заступника голови ОВА Марченка

Березень, 06 в 20:18

Співробітники СБУ у понеділок, 6 лютого, затримали заступника голови Одеської військової адміністрації Ігоря Ткачука.

Це підтвердив голова ОВА Максим Марченко у Telegram-каналі.

— Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як вони мають виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни, – написав Марченко.

Він додав, що наразі тривають слідчі дії і всі подробиці щодо справи будуть повідомлені пізніше.

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— Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь-якою неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади, яку вони обіймають, – підсумував Марченко.

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомляв, що Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара.

Раніше СБУ затримала ексзаступника Марченка Олега Муратова. Це сталося у будівлі ОВА під час отримання частини хабаря у розмірі $27 тис.

За даними слідства, він обіцяв допомогти керівнику одного з департаментів ОВА уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державних коштів. Ціна питання – $35 тис.

10 січня його звільнили з посади заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Джерело: Максим Марченко

Фото: Одеська ОВА