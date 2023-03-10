Март, 10 в 1:06

По меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в северном немецком городе Гамбург, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию и службы спасения.

Полиция Гамбурга сообщила в Twitter, что в районе ГроссБорстель города проводится крупная полицейская операция, добавив, что они срочно выясняют все обстоятельства, но не сообщила никаких дополнительных подробностей.

— Согласно первоначальным данным, стрельба велась в церкви на Дельбёгестштрассе в районе ГроссБорстель… Несколько человек получили серьезные ранения, некоторые — смертельные. Мы находимся на месте происшествия с большим количеством полицейских, — говорится в сообщении.

Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor.

Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen. #schießerei #hh0903 Сейчас смотрят — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Газета Bild сообщила, что семь человек погибли и 25 получили ранения — восемь из них тяжелые — в результате стрельбы, которая, по ее данным, произошла в центре Свидетелей Иеговы вскоре после девяти вечера в четверг.

Представитель полиции сообщил, что несколько улиц были оцеплены, а население предупредили с помощью текстовых сообщений, чтобы оно избегало этого района. Местных жителей попросили оставаться в помещениях и пользоваться телефонами только “в экстренных случаях”, чтобы не перегружать сеть.

— Пока нет достоверной информации о мотивах преступления. Мы просим вас не делиться необоснованными предположениями и/или не распространять слухи, — сказал представитель полиции.

Впоследствии полиция не подтвердила сообщения местных СМИ о том, что преступники находятся в бегах.

Как пишет BBC со ссылкой на представителя полиции Гамбурга, подозреваемый в нападении найден мертвым.

Отметим, что в последние годы Германию потрясло несколько нападений, совершенных как джихадистами, так и ультраправыми экстремистами.

Среди самых смертоносных, совершенных исламистскими экстремистами, — наезд грузовика на рождественский рынок в Берлине в декабре 2016 года, в результате которого погибли 12 человек.

Нападавший из Туниса, неудачливый проситель убежища, был сторонником джихадистской группировки Исламское государство.

В период с 2013 по 2021 год число исламистов, считающихся опасными в стране, увеличилось в пять раз и достигло 615, согласно данным Министерства внутренних дел Германии.

Однако в последние годы Германия также пострадала от нескольких нападений ультраправых, что вызвало обвинения в том, что правительство делает недостаточно для подавления насилия со стороны неонацистов.

К примеру, в феврале 2020 года ультраправый экстремист застрелил 10 человек и ранил еще пятерых в центральном немецком городе Ханау.

Источники: AP, Bild, BBC, DPA

Фото: Amichai Stein