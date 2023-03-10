Семеро погибших и 25 раненых: в Гамбурге стрельба в церкви
По меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в северном немецком городе Гамбург, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию и службы спасения.
Полиция Гамбурга сообщила в Twitter, что в районе ГроссБорстель города проводится крупная полицейская операция, добавив, что они срочно выясняют все обстоятельства, но не сообщила никаких дополнительных подробностей.
— Согласно первоначальным данным, стрельба велась в церкви на Дельбёгестштрассе в районе ГроссБорстель… Несколько человек получили серьезные ранения, некоторые — смертельные. Мы находимся на месте происшествия с большим количеством полицейских, — говорится в сообщении.
Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor.
Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen. #schießerei #hh0903Сейчас смотрят
— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023
Газета Bild сообщила, что семь человек погибли и 25 получили ранения — восемь из них тяжелые — в результате стрельбы, которая, по ее данным, произошла в центре Свидетелей Иеговы вскоре после девяти вечера в четверг.
Представитель полиции сообщил, что несколько улиц были оцеплены, а население предупредили с помощью текстовых сообщений, чтобы оно избегало этого района. Местных жителей попросили оставаться в помещениях и пользоваться телефонами только “в экстренных случаях”, чтобы не перегружать сеть.
— Пока нет достоверной информации о мотивах преступления. Мы просим вас не делиться необоснованными предположениями и/или не распространять слухи, — сказал представитель полиции.
Впоследствии полиция не подтвердила сообщения местных СМИ о том, что преступники находятся в бегах.
Как пишет BBC со ссылкой на представителя полиции Гамбурга, подозреваемый в нападении найден мертвым.
Отметим, что в последние годы Германию потрясло несколько нападений, совершенных как джихадистами, так и ультраправыми экстремистами.
Среди самых смертоносных, совершенных исламистскими экстремистами, — наезд грузовика на рождественский рынок в Берлине в декабре 2016 года, в результате которого погибли 12 человек.
Нападавший из Туниса, неудачливый проситель убежища, был сторонником джихадистской группировки Исламское государство.
В период с 2013 по 2021 год число исламистов, считающихся опасными в стране, увеличилось в пять раз и достигло 615, согласно данным Министерства внутренних дел Германии.
Однако в последние годы Германия также пострадала от нескольких нападений ультраправых, что вызвало обвинения в том, что правительство делает недостаточно для подавления насилия со стороны неонацистов.
К примеру, в феврале 2020 года ультраправый экстремист застрелил 10 человек и ранил еще пятерых в центральном немецком городе Ханау.
Фото: Amichai Stein