Березень, 10 в 1:06

Щонайменше семеро людей загинули і ще кілька дістали поранення внаслідок стрілянини в північному німецькому місті Гамбург, повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на поліцію і служби порятунку.

Поліція Гамбурга повідомила у Twitter, що в районі ГроссБорстель міста проводять велику поліцейську операцію, додавши, що вони терміново з’ясовують усі обставини, але не повідомила жодних додаткових подробиць.

– Згідно з первинними даними, стрілянину вели в церкві на Дельбегестштрассе в районі ГроссБорстель… Кілька людей дістали серйозні поранення, деякі – смертельні. Ми перебуваємо на місці події з великою кількістю поліцейських, – йдеться в повідомленні.

Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor.

Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen. #schießerei #hh0903 Зараз дивляться — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Газета Bild повідомила, що семеро людей загинули і 25 дістали поранення – восьмеро з них важкі – внаслідок стрілянини, яка, за її даними, сталася в центрі Свідків Єгови незабаром після дев’ятої вечора в четвер.

Представник поліції повідомив, що кілька вулиць було оточено, а населення попередили за допомогою текстових повідомлень, щоб воно уникало цього району. Місцевих жителів попросили залишатися в приміщеннях і користуватися телефонами тільки “в екстрених випадках”, щоб не перевантажувати мережу.

– Наразі немає достовірної інформації про мотиви злочину. Ми просимо вас не ділитися необґрунтованими припущеннями та/або не поширювати чутки, – сказав представник поліції.

Згодом поліція не підтвердила повідомлення місцевих ЗМІ про те, що злочинці перебувають у бігах.

Як пише BBC з посиланням на представника поліції Гамбурга, підозрюваний у нападі знайдений мертвим.

Зазначимо, що останніми роками Німеччину вразило кілька нападів, скоєних як джихадистами, так і ультраправими екстремістами.

Серед найсмертоносніших, скоєних ісламістськими екстремістами, – наїзд вантажівки на різдвяний ринок у Берліні в грудні 2016 року, внаслідок якого загинуло 12 осіб.

Нападник із Тунісу, невдачливий прохач притулку, був прихильником джихадистського угруповання Ісламська держава.

У період із 2013 до 2021 року кількість ісламістів, яких уважають небезпечними в країні, збільшилася вп’ятеро й сягнула 615, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Однак останніми роками Німеччина також постраждала від кількох нападів ультраправих, що викликало звинувачення в тому, що уряд робить недостатньо для придушення насильства з боку неонацистів.

Наприклад, у лютому 2020 року ультраправий екстреміст застрелив 10 осіб і поранив ще п’ятьох у центральному німецькому місті Ханау.

Джерела: AP, Bild, BBC, DPA

Фото: Amichai Stein