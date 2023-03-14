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Факты / Происшествия

Одесская область под ракетным ударом: в области работает ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Одесская область под ракетным ударом: в области работает ПВО

В Одесской области слышны звуки взрывов. По предварительной информации, это срабатывание нашей противовоздушной обороны.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Обновлено в 11:15. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, те ракеты, которыми сейчас по одной часто обстреливают россияне, наверное, являются противорадарными — их используют для выявления наших систем противовоздушной обороны.

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На данный момент официальной информации о сбитых российских ракетах в небе над Одесской областью нет.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ракетной атакой 9 марта россияне хотели выведать, имеет ли Украина на вооружении системы Patriot.

Фото: ОК Юг

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