Искали системы Patriot. В ОК Юг рассказали о тактике россиян во время последнего массированного обстрела

Март, 12 в 10:56

Массированная атака РФ 9 марта не стала для Украины неожиданностью. Оккупанты хотели проверить, имеет ли Украина уже системы Patriot.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Мы понимали и ожидали накопления сил и средств, отслеживали тщательно действия врага и понимали, что готовятся волнообразные атаки. Но, напомню, мы все были готовы к тому, что они будут выискивать новую тактику действий, в том числе противодействия нашей ПВО, — сказала она.

По ее словам, сначала россияне атаковали Украину Шахидами, обстреливая определенные объекты и отвлекая нашу ПВО. Потом был удар различными типами ракет, которые уже использовались, в частности для поиска противовоздушной обороны. Следующим этапом стало применение БПЛА для проверки результатов ударов и доразведки работы ПВО. Напоследок войска РФ осуществили новую волну обстрелов баллистическими ракетами.

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— Вполне очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-то победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла предварительная информация о том, что уже Украина снаряжена системами типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли оно на самом деле, — добавила Гуменюк.

Ночью 9 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Оккупанты выпустили 81 ракету различного базирования.